Proteção Civil emite alerta laranja devido à passagem da tempestade Aline

A Proteção Civil emitiu esta quarta-feira um alerta laranja para todo o território nacional a partir da meia-noite de quinta-feira.



A ANEPC enviou um aviso por SMS à população de todos os distritos de Portugal Continental, devido aos elevados riscos recorrentes da chuva e vento forte.

É recomendado que a população evite deslocações desnecessária durante a passagem da tempestade Aline por Portugal.

Durante o dia de ontem o IPMA tinha emitido um comunicado onde referia que a depressão Aline "que irá atravessar o Atlântico", se aproxima "da região centro da costa central de Portugal na manhã de dia 19".

As rajadas de vento "poderão superar os 100 km/h, em especial no litoral a sul do Cabo Mondego e incluindo a costa sul do Algarve" já a "precipitação deverá ser forte e ocasionalmente acompanhada de trovoada no litoral das regiões Norte e Centro".