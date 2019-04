Pedro Tadeu Costa diz que como militante tem "obrigação de participar nas campanhas" para que o PS possa ter "o melhor resultado possível.

Pedro Tadeu Costa, filho do primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, diz que tomou a decisão de participar na campanha para as eleições europeias de maio "em regime de voluntariado".

Eleito pelo PS como vogal na Junta de Freguesia de Campo de Ourique, Pedro Tadeu Costa vai fazer parte da equipa de direção de campanha das eleições europeias, segundo notícia avançada pelo Sol no passado fim de semana. Agora, em declarações ao jornal i, o filho do primeiro-ministro disse que a decisão de participar na campanha passar por achar que "como militante" tem "uma obrigação de participar nas campanhas de modo a que o PS possa ter o melhor resultado possível". "Com a responsabilidade que quem de direito entenda que devo assumir", acrescentou.

Ao i, o diretor de campanha, João Azevedo, confirmou a participação de Pedro Tadeu Costa em regime de voluntariado, frisando que é uma situação idêntica à de "outros militantes e dirigentes do PS". O também presidente da Câmara de Mangualde defende que Pedro "tem experiência" e é "uma mais-valia" na estrutura que reúne 50 pessoas de vários distritos do País.

De acordo com o i, Pedro Tadeu Costa entrou na JS aos 14 anos, acabando por se afastar do partido. Mais tarde, em 2017, com 27 anos, decidiu filiar-se no PS. Ao mesmo jornal, o próprio revelou que, "com responsabilidades diferentes", trabalhou na campanha presidencial de Mário Soares e em reuniões de campanha de Fernando Nobre.