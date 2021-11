Juíza recusou arresto do recheio da casa de João Rendeiro

Advogados do BPP tinham pedido alargamento do arresto a outros bens do antigo banqueiro em fuga, mas a magistrada Tânia Loureiro Gomes indeferiu. Mulher de João Rendeiro indicou a África do Sul como destino do marido, mas não sabia qual a cidade, nem uma morada.