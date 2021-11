Espingardas, saladeiras e um genuflexório. Tudo o que foi arrestado ao gestores do BES

Bem pode o Estado abrir um bazar com tudo o que arrestou a Ricardo Salgado, José Manuel Espírito Santo e Amílcar Morais Pires, antigos administradores do Banco Espírito Santo (BES), acusados de dezenas de crimes. De acordo com uma listagem que consta do processo-crime - recentemente, distribuído ao juiz Ivo Rosa para a fase de instrução - há desde obras de arte a serviços de louça que ficaram à guarda dos arguidos, da antiga secretária de Salgado no BES e de um gestor de uma leiloeira. Os objetos ficam apreendidos até uma nova ordem judicial de libertação ou uma sentença transitada em julgado, a qual, em caso de condenação, poderá levar à venda em leilão do que está arrestado para pagamento de eventuais indemnizações.



O arresto de bens móveis e a posterior nomeação de um fiel depositário tem sido a prática levada a cabo pelo sistema judicial quando o próprio Estado não dispõe de instalações para acomodar os bens apreendidos. No caso do Banco Privado Português (BPP), recorde-se, a nomeação da mulher de João Rendeiro como fiel depositária dos quadros apreendidos acabou por correr mal, já que alguns foram vendidos. Maria Rendeiro foi condenada pelo tribunal a pagar mil euros de multa pelo crime de descaminho de obra à sua guarda.



No que diz respeito ao processo do Banco Espírito Santo, uma das primeiras pistas recebidas pela investigação, em 2014, dava conta da existência de centenas de obras de arte guardadas no "armazém D" da empresa "Urbanos", com que Ricardo Salgado tinha celebrado, em 2009, mas com efeitos a julho de 2008, um contrato para a guarda das mesmas. Porém, segundo um dos gestores da empresa referiu ao Ministério Público no dia das buscas, em janeiro de 2015 (já depois da queda do Grupo Espírito Santo) a mulher de Ricardo Salgado deu ordem para a movimentação das peças.