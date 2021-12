João Rendeiro preso na África do Sul

João Rendeiro foi detido, este sábado, na África do Sul, segundo adiantou a Polícia Judiciária. O banqueiro encontrava-se em fuga à justiça depois de ter sido condenado pelos tribunais a uma pena de prisão efetiva.



A Polícia Judiciária adianta em comunicado que João Rendeiro foi detido na manhã deste sábado, remetendo mais explicações para uma conferência de imprensa às 09:30 de hoje na sede da PJ, em Lisboa.



João Rendeiro, que em 28 de setembro foi condenado a três anos e seis meses de prisão efetiva num processo por crimes de burla qualificada, estava no estrangeiro e em parte incerta, fugido à justiça. As autoridades portuguesas já tinham emitido dois mandados de detenção, europeu e internacional, para o antigo presidente do BPP, para que o ex-banqueiro cumpra a medida de coação de prisão preventiva.