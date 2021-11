A vida de Maria de Jesus Rendeiro

No final de setembro, João Rendeiro, de 69 anos, fugiu da Europa num jato privado – um luxo que ao longo dos anos foi juntando a vários outros: fatos Armani, gravatas Lanvin, um muito ambicionado Porsche 911 e uma casa na Quinta Patiño, em Cascais. Está em destino incerto para não cumprir uma pena de três anos e seis meses de prisão efetiva num processo por burla qualificada.



Para trás ficou a mulher, Maria de Jesus Rendeiro, também com 69 anos, que foi detida pela PJ, na manhã desta quarta-feira, no âmbito de um mandado de detenção num processo instaurado pelo Ministério Público por suspeita de crimes relacionados com as obras de arte apreendidas ao ex-banqueiro. A mulher do antigo banqueiro já tinha sido condenada a uma pagar uma multa de mil euros por "atuação excecionalmente grave" e incumprimento dos deveres de fiel depositária das obras de arte arrestadas ao marido. Na sexta-feita, Maria de Jesus Rendeiro, invocou razões psicológicas para não esclarecer o paradeiro de oito dos 124 quadros.



O casamento e o velho Fiat 128

Maria de Jesus – a mulher com quem o ex-banqueiro se casou a 8 de agosto de 1972, na igreja de Santa Maria da Murtosa, a poucos quilómetros de Aveiro, terra natal dela e dos pais dele – ficou a viver sozinha com os três cães, no famoso lote 81, a sumptuosa mansão que o ex-banqueiro comprou, há 16 anos, na Quinta Patiño, e que inaugurou com um espetáculo da fadista Mariza. Longe vão os tempos em que o casal passava necessidades e chegou a não ter dinheiro para a reparação de um velho Fiat 128, que João Augusto e Joana Marques, pais de João Rendeiro, lhes ofereceram como presente de casamento.