Director do SIS defende investimento na prevenção no combate ao terrorismo

Para melhor combater o terrorismo, mais do que a reacção policial ou judicial, é necessário desenvolver políticas públicas que favoreçam a integração de comunidades, através do envolvimento de diversos actores sociais, públicos e privados, de forma a combater a narrativa jihadista. Esta prevenção deve também passar por um reforço da cooperação, internacional ou nacional, entre os diversos serviços e forças de segurança.

A mensagem foi deixada na manhã desta quinta-feira, 11 de Outubro, pelo director do Serviço de Informações de Segurança (SIS) Adélio Neiva da Cruz, na 4ª Conferência Internacional sobre Terrorismo Contemporâneo, que decorre no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.

Inserido num painel dedicado à "Economia do terrorismo", o responsável máximo do SIS começou por recordar o impacto económico do terrorismo na sociedade: seja pelas consequências de eventuais atentados, seja pelos custos suportados pelos Estados na adopção de medidas contra-terroristas. Em 2016, disse, o valor estimado do impacto económico do terrorismo foi, numa estimativa conservadora, de 84 mil milhões de dólares.

Já entre 2004 e 2016, disse, citando o relatório do Parlamento Europeu "The Fight Against Terrorism – Cost of Non-Europ Report", estima-se que o terrorismo tenha tido um "impacto económico de mais de 180 mil milhões no PIB da União Europeia". "No que a Portugal diz respeito", continuou, "o terrorismo terá tido um impacto no PIB de cerca de 33 milhões de euros".

No que respeita ao financiamento do terrorismo, depois de recordar que o auto-proclamado Estado Islâmico teve um orçamento anual de dois mil milhões de dólares, explicou os motivos pelos quais "é difícil" para os serviços de informações e forças de segurança trabalharem esta área: "estamos perante diferentes ordens jurídicas, sistemas financeiros em diferentes estádios de desenvolvimento e sistemas tecnológicos de transferência de fundos", afirmou. "As recomendações internacionais exigem a cooperação internacional entre autoridades competentes, a criação de autoridades de supervisão, um sistema de avaliação de risco, a criminalização do financiamento do terrorismo e a aplicação de sanções", continuou.

Segundo Neiva da Cruz, o combate ao financiamento do terrorismo é fundamental na estratégia global de prevenção do fenómeno: "Uma detecção atempada e interrupção dos fluxos financeiros diminui a eficácia das organizações bem como a sua capacidade de realizar ataques". Mas essa prevenção, defendeu, não deve centrar-se apenas no financiamento mas também na "radicalização". "A prevenção começa na definição de políticas públicas que favoreçam a integração das comunidades, que desenvolvam os processos de acolhimento, que estimulem o sentimento de pertença à comunidade e aos valores democráticos, que criem uma narrativa alternativa à ideologia jihadista e estruturem uma abordagem integrada e transversal: da escola à academia, da saúde à educação, da assistência social à justiça", e que incluam actores públicos, privados, nacionais e locais.

Essa prevenção, explicou, passa pela cooperação entre Serviços de Informações e os congéneres internacionais, mas também com a Polícia Judiciária, Ministério Público e outras forças de segurança. Essa cooperação, assegurou, "tem vindo a ser sucessivamente aprofundada" e com uma "partilha diária e sistemática de informações".

Como exemplo dessa cooperação, recordou a criação há dois anos de uma plataforma operacional de partilha de informações que conta com um representante de cada serviço europeu, incluindo o SIS. "Posso assegurar que essa plataforma tem feito um extraordinário trabalho na detecção e identificação de inúmeras ameaças em território europeu, que conduziram à disrupção do planeamento de vários atentados e à detenção dos seus mentores", explicou. Um dos casos foi o que levou à detenção, em França, de Hicham El Hanafi, um marroquino que entrou em Portugal como refugiado e que estava envolvido na preparação de um atentado terrorista em Paris.