Ana Peres tinha 50 anos quando terminou o julgamento do processo de pedofilia na Casa Pia, em 2010. A juíza responsável pela condenação de seis dos sete arguidos a pena de prisão havia-se tornado um dos mais conhecidos rostos da justiça portuguesa. E o seu nome voltou à ribalta, oito anos depois, desta vez ligado ao caso E-Toupeira, do Benfica. A juíza decidiu, na fase de instrução do processo, não levar a SAD encarnada a julgamento. A decisão incomodou várias pessoas e originou uma onda de partilha de notícias falsas que punham em causa a juíza.

A juíza é descrita como reservada e nunca deu uma entrevista, apesar de ter sido um dos rostos de um dos casos mais mediáticos na história da justiça portuguesa: o caso de pedofilia na Casa Pia. As suas aparições são raras, mas a imagem do seu cabelo loiro está ainda presente na mente de muitos portugueses, o que levou a que muitos acreditassem numa publicação feita na página de apoio ao FC Porto intitulada "Diário dos Dragões".

Na referida publicação feita no Facebook da página era partilhada uma imagem onde aparecia, na bancada do Benfica, o primeiro-ministro António Costa e o ministro das Finanças Mário Centeno e uma mulher que a página sugere ser Ana Peres, anteriormente apelidada de "águia de ouro ou toupeira de ouro" pela mesma página.





Publicação falsa sobre Ana Peres Foto: D.R.

A publicação foi partilhada dezenas de vezes, com vários comentários a atacarem a magistrada, enquanto outros tentavam desmentir que se tratasse de Ana Peres, a mulher com o cachecol do Benfica, como dizia a página. A mulher em questão é, na verdade, a mulher do administrador do clube Domingos Soares de Oliveira.

Ana Peres e o caso mais longo da justiça portuguesa

O julgamento do caso Casa Pia demorou seis anos a chegar a um final. Foram feitas mais de 461 audiências. O processo foi todo dirigido por Ana Peres. Foi, até ao momento, o maior julgamento realizado em Portugal. Ao todo foram mais de 70 mil páginas divididas em 1.200 volumes. A juíza ouviu centenas de testemunhas e, no final, escreveu um acórdão com mais de duas mil páginas. Seis dos sete arguidos que foram a julgamento foram condenados a penas de prisão.

Não se viu livre de críticas. Por exemplo, o advogado do arguido Carlos Cruz, Ricardo Sá Fernandes, criticou a juíza por, no seu entendimento, não ter fundamentado a condenação do seu cliente a sete anos de cadeia. Advogados criticaram ainda a magistrada e o coletivo de juízes composto por Ester Santos e Lopes Bara por não ter distribuído cópias do acórdão.

Em 2010, depois da leitura do acórdão, foi descrita pelo jornal Público como a "juíza discreta do processo Casa Pia".

Até ter recebido a pasta para o megaprocesso, Ana Peres era praticamente desconhecida. Quando terminou o processo Casa Pia, quase todos os portugueses sabiam o seu nome.

Apesar de ser quase desconhecida dos portugueses até ao processo Casa Pia, tinha já tomado uma decisão num caso de alguma dimensão mediática, em Portugal. Em 2003, fez parte do coletivo de juízes que julgou o caso Euroárea, no qual o então presidente benfiquista, João Vale e Azevedo, foi acusado de falsificar documentos relativos à venda de terrenos na zona sul do estádio do clube. O coletivo de três juízes (Ana Peres, Ana Wiborg e Simões de Almeida) determinou a anulação do julgamento, no tribunal da Boa Hora, citando o facto de não ter sido produzida prova ao longo de 30 dias.

O facto de ter já decidido a favor do arguido noutro caso que implicava o Benfica fez com que surgissem novas teorias de que a juíza era favorável ao clube encarnado. No entanto, neste caso, a decisão não foi apenas sua, mas igualmente de outros dois magistrados.

A vida de Ana Peres

A juíza não se deixou mediatizar, apesar de ter estado envolvida num dos maiores processos da história da justiça nacional. Nunca deu uma entrevista e pouco se sabe da sua vida pessoal.

Ana Peres licenciou-se em Direito na Universidade Católica de Portugal, em Lisboa, em 1985. É casada com o gerente de uma multinacional, tem quatro filhos e sofre de enxaquecas, como tornou público em diversas audiências durante o processo Casa Pia. Enxaquecas que obrigaram mesmo a que tivesse de as interromper.

Começou por exercer advocacia no escritório Maria de Lurdes Lopes Dias, mas divergiu na carreira de advogada e entrou no Centro de Estudos Judiciários. Começou a sua carreira de magistrada em 1996, aos 36 anos.

Alguns magistrados consideram que é demasiada permissiva e que esse traço de personalidade leva que os julgamentos se possam arrastar durante demasiado tempo. "Tem dificuldade em dizer não aos advogados, que entupiram o julgamento com testemunhas", disse um juiz, no âmbito do processo Casa Pia, em declarações ao Diário de Notícias.