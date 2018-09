Vítor Vale tentou impor à ex-companheira uma cláusula de 50 mil euros caso não cumprisse um contrato-promessa de casamento.

O juiz Vítor Vale foi condenado esta segunda-feira por violência doméstica por ter tentado impor à ex-companheira Alexandra Pinto Basto, herdeira da Vista Alegre e filha de José Pinto Basto, uma cláusula de 50 mil euros caso não cumprisse um contrato-promessa de casamento.



De acordo com o Jornal de Notícias desta quarta-feira, o contrato-promessa previa que Alexandra tivesse 60 dias, a contar a partir a data do divórcio do juiz, para casar com ele e obrigando casa elemento do casal a usar uma aliança usá-la em "quaisquer circunstâncias, quer em eventos de natureza particular, quer em eventos de natureza pública".



Caso não o fizesse, teria de pagar 50 mil euros - e o contrato-promessa tinha "valor de confissão ou de reconhecimento de dívida".



O documento, citado pelo JN, explicava ainda que o casamento seria em comunhão de bens adquiridos, entrando em efeito a partido do momento em que o documento fosse assinado. Ou seja, os dois teriam de partilhar antes de casar "todas as receitas, lucros de sociedades de que sejam titulares ou sócios, retribuições ou subsídios provenientes das suas actividades profissionais ou de quaisquer outras, assim como quaisquer doações em dinheiro".