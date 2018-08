A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP) ameaça avançar com manifestações no mês de Setembro, no âmbito de uma jornada de luta contra o envelhecimento da PSP, cuja média de idades já está nos 45 anos. Ao Ministério da Administração Interna vão exigir que seja cumprido o que ficou definido e, 2015: a saída de 800 elementos com 55 anos para a pré-reforma anualmente."Têm saído apenas cerca de 400 elementos. Este ano ainda estamos a aguardar as listas, que já deveriam estar prontas, mas se se mantiver este número, vamos adoptar acções de protesto, porque a situação está a tornar-se completamente insustentável", disse o presidente do sindicato em declarações ao jornal i. "Estamos a manter pessoal só para dizer que há um grande efectivo", atirou, acusando o Governo de "pôr em causa a segurança e a actividade operacional" da polícia. Mas, acrescentou, a própria resposta das autoridades pode estar ameaçadas. "Perante um problema grave de segurança, a resposta não é igual ao que era e a segurança das pessoas pode ser posta em causa", sublinhou.Segundo o responsável, há comandos, sobretudo no interior do País, cujos políticas com idades demasiado avançadas já não conseguem assegurar tarefas menores. Em Lamego, por exemplo, as procissões religiosas estão a ser acompanhadas por elementos da Unidade Especial da Polícia (UEP).