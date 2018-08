O CEO da Web Summit, Paddy Cosgrave, anunciou esta quarta-feira que a organização do evento irá retirar o convite à dirigente nacionalista francesa Marine Le Pen. Esta decisão é um volte-face na primeira posição do organizador da cimeira, que dissera que só retivava o convite se o Governo português assim o pedisse. Esta quarta-feira, um pouco antes da mensagem deixada no Twitter, o Executivo liderado por António Costa explicou que não o faria.





"É claro para mim agora que a decisão correta do Web Summit é retirar o convite a Marine Le Pen", anunciou numa pensagem colocada no Twitter. No texto, o co-fundador da Web Summit assumiu ter tomado a decisão devido às reacções recebidas online, que o levaram a compreender que a presença da política de extrema-direita era "desrespeitosa para o país de acolhimento", Portugal, "e para algumas das muitas dezenas de milhares de participantes" no encontro de todo o mundo.





"A questão do ódio, liberdade de expressão e plataformas tecnológicas é uma das questões determinantes de 2018. Vamos redobrar os nossos esforços para abordar com mais cuidado este difícil assunto", garantiu.

It’s clear to me now that the correct decision for @WebSummit is to rescind Marine Le Pen’s invitation. — Paddy Cosgrave (@paddycosgrave) 15 de agosto de 2018







O Governo português anunciara, antes desta mensagem, que não ira pedir à organização da Web Summit que retirasse o convite à à líder do partido nacionalista francês Frente Nacional, Marine Le Pen.

Num comunicado do Ministério da Economia, foi explicado que o Executivo

"estando, pelo seu impacto, empenhado no acolhimento deste evento privado, não tem, como em outros eventos, intervenção na seleção de oradores".





O Governo recordou, ainda, que se trata "um fórum alargado de discussão de tendências de mercado, cujo alinhamento - oradores e programa - é da exclusiva responsabilidade da organização".