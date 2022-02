Juiz Ivo Rosa mandou arquivar 33 crimes contra empresa do Grupo Espírito Santo

Durante vários anos, a ES Resources foi representada no processo do BES por um administrador que já não fazia parte dos órgãos sociais. Um erro do Ministério Público que levou ao arquivamento de 33 crimes

O juiz Ivo Rosa mandou arquivar as suspeitas contra a empresa Espírito Santo Resources (ES Resources), que se encontrava acusada no processo do Banco Espírito Santo por 33 crimes. Durante vários anos, como a SÁBADO noticiou, aquela sociedade foi representada no processo-crime por Manuel Fernando Espírito Santo que já não fazia parte dos seus órgãos sociais.



De acordo com os autos do processo, a ES Resources até foi constituída arguida e notificada da acusação. Só que com um problema: quem assinou os documentos não era administrador da sociedade há quatro anos.

Explicando: a 17 de junho de 2020, perante o procurador José Ranito, foi Manuel Fernando Moniz Espírito Santo constituído arguido como legal representante, entre outras sociedades, da Espírito Santo Resources Portugal. O antigo membro do clã Espírito Santo assinou o auto de constituição como arguido e prestou o Termo de Identidade e Residência como "legal representante" da Espírito Santo Resources.