A mulher de Ricardo Salgado esteve a ser ouvida pelo juiz Ivo Rosa no âmbito do caso BES. Em causa está a eventual devolução de 700 mil a euros de uma conta bancária no Deutsche Bank em nome de Maria João Salgado, arrestada preventivamente pelo juiz Carlos Alexandre.