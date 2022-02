Ministério Público pede dez anos de cadeia para Ricardo Salgado

O procurador Vítor Pinto pediu, esta terça-feira, uma pena de dez anos de cadeia para Ricardo Salgado, antigo presidente do Banco Espírito Santo, acusado num processo que nasceu da Operação Marquês de abuso de confiança e branqueamento de capitais. Para o magistrado do Ministério Público, os valores em causa no processo, 10 milhões de euros, são muito elevado. Por isso, sustentou, a pena a aplicar pelo coletivo de juízes deverá ter em consideração esse valor.



Ricardo Salgado está esta terça-feira em tribunal para ouvir as alegações finais no processo extraído da Operação Marquês. Esta é a primeira vez que o ex-banqueiro assiste a sessões deste julgamento, mas ao tribunal disse não estar "em condições" de falar. Recorde-se que os seus advogados apresentaram um atestado dizendo que Salgado sofre de Alzheimer.



A data foi anunciada pelo presidente do coletivo de juízes, Francisco Henriques, na oitava sessão do julgamento, em 06 de janeiro, que marcou a conclusão da produção de prova, nessa altura o tribunal deixou em aberto a possibilidade de o ex-presidente do Grupo Espírito Santo, de 77 anos, poder comparecer para prestar declarações. Está presente, mas ao que tudo indica não falará.