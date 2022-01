Erro do Ministério Público compromete instrução do caso BES

Um erro do Ministério Público durante a investigação do processo do Banco Espírito Santo pode comprometer o início da fase de instrução, já agendada pelo juiz Ivo Rosa para 21 de fevereiro. Tudo porque uma empresa que pertencia ao Grupo Espírito Santo, a ES Resources Portugal, foi constituída arguida e acusada de 33 crimes, mas garante nunca ter sido notificada de nada.

Segundo um requerimento enviado ao juiz Ivo Rosa, a que a SÁBADO teve acesso, a ES Resources afirmou apenas ter tido conhecimento pelos jornais da acusação contra si deduzida, em julho de 2020. "O pasmo com que a requerente tomou conhecimento desta informação resulta do facto de que, até à presente data, nunca a requerente foi notificada para prestar declarações no âmbito deste processo ou notificada para se apresentar perante autoridade judiciária", referiu a advogada Gabriela Farinha no documento dirigido ao processo do BES.

Sucede que, de acordo com os autos do processo, a ES Resources Portugal até foi constituída arguida e notificada da acusação. Só que há um problema: quem assinou os documentos não era administrador da sociedade há quatro anos.