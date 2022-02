Jovem de 24 anos morre esfaqueado na rua em Quarteira

25 de novembro de 2021 Sofia Oliveira com Ana Taborda

Um jovem de 24 anos morreu esfaqueado, na zona do pescoço, em plena rua, em Quarteira, na tarde desta quarta-feira.





O agressor fugiu do local. Foram realizadas manobras de reanimação mas a vítima não resistiu aos ferimentos, avança o Correio da Manhã O homem terá sido esfaqueado por volta das 16h00, junto ao terminal rodoviário daquela cidade algarvia, no concelho de Loulé. "A vítima ainda foi assistida pelos profissionais do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica], e embora tenham sido realizadas manobras de reanimação, não resistiu aos ferimentos", notou fonte em declarações à SÁBADO.A investigação ao caso passou para a competência da Polícia Judiciária (PJ).