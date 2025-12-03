José Luís Carneiro reage a escutas reveladas pela SÁBADO e nega que tenha pedido favores

Secretário-geral do PS diz que apenas recomendou o "perfil de uma pessoa para desempenhar" determinadas funções.
O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, rejeitou esta quarta-feira que tenha pedido favores ao antigo ministro do Ambiente, Matos Fernandes, referindo que apenas recomendou o perfil de uma pessoa para desempenhar determinadas funções.
A carregar o vídeo ...
“Não vejo gravidade”: José Luís Carneiro minimiza escutas da Operação Influencer divulgadas pela SÁBADO
“Recomendar o perfil de pessoas para desempenhar funções para quem está na vida pública, na vida cívica, na vida política, fá-lo, não todos os dias, mas com muita regularidade. Eu era, na altura, secretário-geral adjunto do PS e, portanto, era uma prática muito regular no desempenho de funções, ou seja, recomendar perfis de pessoas para desempenhar funções”, disse José Luís Carneiro.
Recorde-se que a SÁBADO revela esta quarta-feira escutas realizadas no âmbito da Operação Influencer e numa delas é descrito que José Luís Carneiro pediu emprego ao então ministro do Ambiente, Matos Fernandes, para o ex-deputado e ex-autarca de Aljustrel Nelson Brito. “Não me esqueci. Nas águas não há nada na administração das empresas a sul do Tejo”, referiu Matos Fernandes, prometendo telefonar ao interessado.
Questionado sobre se pediu um favor, o secretário-geral do PS garantiu: “Não, com certeza que não”.
Quanto a ter sido escutado, o líder dos socialistas, que falava aos jornalistas no Hospital de São João, no Porto, onde foi visitar o Presidente da República internado após ter sido operado a uma hérnia, desvalorizou. “Não sabia, mas também não vejo qualquer gravidade especial nisso”, disse.
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
As 50 conversas de António Costa intercetadas revelam pedidos de cunhas e desabafos. Na Ucrânia, há um português na linha da frente, a fugir de drones e a esconder-se vários dias em trincheiras. Por cá, um casal luta contra a doença do filho, tão rara que ainda não tem nome
Resta saber se a Europa será capaz de unir forças para enfrentar a vacância americana e a ameaça russa. Ou se, pelo contrário, repetirá o erro fatal de 1914, multiplicando também as suas próprias “esferas de influência”.