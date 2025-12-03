Sábado – Pense por si

Portugal

José Luís Carneiro reage a escutas reveladas pela SÁBADO e nega que tenha pedido favores

Isabel Dantas 10:51
As mais lidas

Secretário-geral do PS diz que apenas recomendou o "perfil de uma pessoa para desempenhar" determinadas funções.

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, rejeitou esta quarta-feira que tenha pedido favores ao antigo ministro do Ambiente, Matos Fernandes, referindo que apenas recomendou o perfil de uma pessoa para desempenhar determinadas funções.

A carregar o vídeo ...
“Não vejo gravidade”: José Luís Carneiro minimiza escutas da Operação Influencer divulgadas pela SÁBADO

“Recomendar o perfil de pessoas para desempenhar funções para quem está na vida pública, na vida cívica, na vida política, fá-lo, não todos os dias, mas com muita regularidade. Eu era, na altura, secretário-geral adjunto do PS e, portanto, era uma prática muito regular no desempenho de funções, ou seja, recomendar perfis de pessoas para desempenhar funções”, disse José Luís Carneiro.

Recorde-se que a escutas realizadas no âmbito da Operação Influencer e numa delas é descrito que José Luís Carneiro pediu emprego ao então ministro do Ambiente, Matos Fernandes, para o ex-deputado e ex-autarca de Aljustrel Nelson Brito. “Não me esqueci. Nas águas não há nada na administração das empresas a sul do Tejo”, referiu Matos Fernandes, prometendo telefonar ao interessado.

Questionado sobre se pediu um favor, o secretário-geral do PS garantiu: “Não, com certeza que não”.

Quanto a ter sido escutado, o líder dos socialistas, que falava aos jornalistas no Hospital de São João, no Porto, internado após ter sido operado a uma hérnia, desvalorizou. “Não sabia, mas também não vejo qualquer gravidade especial nisso”, disse.

Com Lusa

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Hospitais Administração Políticas ambientais Política José Luís Carneiro Partido Socialista Porto Aljustrel São João Rio Tejo
Investigação
Opinião Ver mais
Ana Taborda
Ana Taborda

As polémicas escutas

As 50 conversas de António Costa intercetadas revelam pedidos de cunhas e desabafos. Na Ucrânia, há um português na linha da frente, a fugir de drones e a esconder-se vários dias em trincheiras. Por cá, um casal luta contra a doença do filho, tão rara que ainda não tem nome

Menu shortcuts

José Luís Carneiro reage a escutas reveladas pela SÁBADO e nega que tenha pedido favores