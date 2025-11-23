Sábado – Pense por si

Portugal

Montenegro diz que é preciso garantir que escutas são feitas dentro da legalidade

Lusa 16:50
Capa da Sábado Edição 18 a 24 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 18 a 24 de novembro
As mais lidas

Primeiro-ministro disse que "isto é válido para todos os portugueses, sejam ou não primeiros-ministros".

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse este domingo que é preciso garantir que as escutas em Portugal "são feitas dentro da legalidade" e que "isto é válido para todos os portugueses, sejam ou não primeiros-ministros".

Montenegro defende legalidade nas escutas
Montenegro defende legalidade nas escutas AMPE ROGÉRIO/LUSA

Contudo, Luís Montenegro alertou que, no caso de escutas a um primeiro-ministro, "acresce a tudo isto a circunstância" de este "tratar de assuntos de Estado", numa reação ao facto de a Procuradoria-Geral da República (PGR) ter reconhecido esta sexta-feira que foram identificadas sete escutas em que o ex-primeiro-ministro António Costa era interveniente e que não foram comunicadas ao Supremo Tribunal de Justiça "por razões técnicas diversas".

"E, portanto, para além de ter também conversas privadas, para além também de ser comprimido na sua liberdade, se estiver a ser escutado, para além de poder ter os seus segredos, tem também o segredo do Estado que partilha em virtude da função que desempenha. E, portanto, temos de ter ainda de forma reforçada mais a convicção de que a legalidade é assegurada", afirmou em Luanda, no âmbito de uma visita a Angola, antes do início da Cimeira União Europeia-União Africana.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Empresas Direito Ministro (governo) Futebol Luís Montenegro Supremo Tribunal de Justiça de Portugal Luanda Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Montenegro diz que é preciso garantir que escutas são feitas dentro da legalidade