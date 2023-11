António Costa: 'Mário Centeno tinha toda a qualidade' para liderar governo

António Costa falou aos jornalistas depois de Marcelo ter convocado eleições antecipadas. Revelou ter dado o nome de Mário Centeno como líder de um novo governo socialista, caso o Presidente da República não convocasse eleições.







"Obviamente o PS está sempre pronto para eleições e respeita a decisão do Presidente da República. Foi uma escolha do próprio visto que o Conselho de Estado não se pronunciou sobre essa proposta e o PS como referencial da estabilidade do nosso país, competia apresentar uma solução alternativa para poupar meses de paralisação até às eleições."Foi então dado o nome de Mário Centeno, "respeitado e admirado pelos portugueses, com forte prestígio internacional".António Costa garantiu ainda que não sabia que o seu chefe de gabinete, Vítor Escária, tinha mais de 75 mil euros em numerário no gabinete.Sobre Pedro Nuno Santos ser um eventual sucessor, o primeiro-ministro demissionário afirmou que "não há sucessores" no PS: "Há pessoas, militantes que se candidatam à liderança e têm apoio, ou não. Expressarei no boletim a minha escolha mas não tenho qualquer tipo de intervenção. Estou certo que o PS na generalidade dos seus quadros, nas suas várias gerações, tem ótimos quadros para assumir a liderança."João Galamba, ministro das Infraestruturas, irá marcar presença na sexta-feira, 10, no Parlamento e a sua manutenção no cargo vai depender de uma conversa ainda a acontecer entre Costa e Marcelo.O processo do lítio e hidrogénio "chocou-me a mim", disse Costa, "mas não posso acrescentar nada sobre uma coisa que ignoro totalmente". "Nada me pesa na consciência de ter praticado qualquer ato ilícito ou censurável. Orgulho-me muito de termos um regime democrático onde o sistema de justiça é independente, ninguém está acima da lei, se a Justiça entende que há suspeita a meu respeito, deve investigar e elucidar. Devemos deixar o sistema de Justiça funcionar", frisou.