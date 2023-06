Irmão do secretário de Estado do Turismo é dono de empreendimento turístico

Sobre a hipótese de poder tomar decisões que beneficiem o negócio do irmão (no caso, o turismo em zonas do Interior), o governante diz à SÁBADO que não há qualquer conflito de interesses e que a sua imparcialidade não está em causa. O projeto, criado há cinco anos, fica num grande paço de 1911 na Covilhã (onde os irmãos nasceram) e tem sete quartos e três restaurantes.