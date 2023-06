Moita: presidente fez 250 km num carro do Estado para ir a "reunião" que não existiu

Carlos Albino esteve numa festa do PS em Grândola, mas garante que só foi porque ficava a caminho. Oficialmente, teve "uma reunião com o presidente da Junta de Freguesia de Alvalade do Sado" (PS). Problema: este diz à SÁBADO que não houve reunião nenhuma e que Albino lhe ligou há dias para combinarem a versão a dar.