Alexandra Bento. A crítica que é mulher do ministro

Tinham passado três meses desde o fim de 2020 – e havia no Orçamento do Estado para esse ano uma promessa feita aos nutricionistas por cumprir. “De facto, no OE 2020 estava prevista a contratação de 15 nutricionistas para o Ministério da Educação”, frisou Alexandra Bento, a bastonária da Ordem dos Nutricionistas. “Tivemos reunião com o secretário de Estado em agosto e, depois, houve contactos ulteriores que faziam prever que o concurso ia abrir antes do fim do ano. Mas volvidos três meses desde o fim do ano, não temos a boa nova”, acrescentou em março de 2021, à Lusa.