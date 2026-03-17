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Portugal

Indiscretos: Pedro Nuno Santos, o "trabalhador de seu pai”

SÁBADO
SÁBADO 17 de março de 2026 às 23:00

E ainda a avença de Nuno Ramos de Almeida com o PCP em Almada, as ironias de Pedro Adão e Silva com Seguro e Sócrates e o assessor muito requisitado por todos à direita

O socialista Ricardo Gonçalves foi à posse de António José Seguro, onde se cruzou com Pedro Nuno Santos. O ex-líder provocou-o, conta o próprio: “ Disse-me ‘olha o líder da extrema-direita do PS’.” Mas o visado deu troco: “Eu respondi-lhe ‘é verdade, mas se me tivesses ouvido ainda hoje podias ser o líder do PS, assim agora és trabalhador do teu pai’.” O trabalhador de seu pai, conta ainda Gonçalves, anuiu: “Ele foi simpático e disse ‘é verdade e agora já sei que saio ao meu pai, que é mau de aturar no trabalho’.” Um momento de bonito e são convívio entre fações socialistas.

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Tópicos Presidência da República Presidente da República Ex-líder Ex-assessora Pedro Nuno Santos José Sócrates Partido Comunista Português Partido Socialista António José Seguro Almada Lisboa SIC CDS - Partido Popular Partido Social Democrata
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