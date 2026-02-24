Sábado – Pense por si

Portugal

Indiscretos: a declaração de rendimentos de Sebastião Bugalho

SÁBADO
SÁBADO 23:00

Antigo jornalista foi eleito eurodeputado e teve de entregar na Entidade para a Transparência o seu património.

O antigo jornalista foi eleito eurodeputado e teve por isso de entregar na Entidade para a Transparência o seu património, rendimentos e interesses. A declaração é de 2024, deduzindo que os rendimentos são de 2023. No caso, Bugalho indicou €18.294 de trabalho dependente na Impresa (onde era jornalista e comentador) e €63.395 de trabalho independente (fonte não indicada, mas deduz-se que seja a mesma Impresa).

