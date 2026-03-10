Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Indiscretos. Um golaço nas competições europeias

SÁBADO
SÁBADO 10 de março de 2026 às 23:00

E ainda os brindes a mais e viaturas a menos descobertos na câmara de Sintra, a mulher do secretário de Estado com dois nomes e mais um eleito do Chega que muda de bancada

Há semanas que aparecem de que a atriz Mariana Monteiro é a nova namorada de Bruno Gonçalves, o eurodeputado do PS estrela das redes sociais. A ser verdade, e sendo ambos livres e bonitos, fica tudo do agrado dos deuses. Como se não fosse possível terem ainda mais em comum, deu-se a coincidência (só pode ser isso) de os dois, há umas duas semanas, terem esbarrado um no outro em Bruxelas – Mariana Monteiro esteve na cidade “a convite da Comissão Europeia”, como disse nas redes sociais, onde detalhou que assistiu ao Fórum Social da UE, do qual saiu “com três ideias” que achou “interessantes”.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Indiscretos. Um golaço nas competições europeias