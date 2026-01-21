Sábado – Pense por si

Indiscretos: ministro nomeou dentista para gabinete

SÁBADO
SÁBADO 21 de janeiro de 2026 às 23:00

E ainda os pica-miolos de Isaltino Morais, o líder parlamentar do PSD, que está de muletas, e a "muleta" de Carlos Moedas

Num despacho de dia 7 de janeiro, o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, nomeou uma nova técnica especialista. Cátia Pina foi escolhida para “exercer funções na sua área de especialidade”, nomeadamente redes sociais e criadora de conteúdo. Na nota biográfica do despacho, de dia 7 de janeiro, revela que é uma carreira recente: em 2024, tem um curso na ETIC em “Jornalismo, Comunicação e Medias Digitais” e trabalhou temporariamente em festivais, como a edição de 2025 do MEO Kalorama.

