Indiscretos: A “burra do car***” vai mesmo para tribunal

SÁBADO
SÁBADO 03 de março de 2026 às 23:00

E ainda os contratos "ocultos" do elevador da Glória, o secretário de Estado que declarou €33 mil em critpomoedas e José Luis Carneiro a tentar ser fixe

Eduardo de Jesus, secretário regional da Madeira, teve os seus 15 minutos de fama em junho, quando se referiu a duas deputadas do PS como “aquela gaja” e “burra do car*”. Pediu desculpa e continuou, mas pode ter de se justificar em tribunal: as visadas apresentaram queixa-crime.

