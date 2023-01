Governo quer acabar com 'norma travão' e vincular professores ao fim de três contratos

Depois de meses de protestos na educação, o ministério planeia levar para as reuniões sindicais uma medida que poderá beneficiar para os professores contratados.







Segundo avançou uma fonte do ministério à RTP , em causa está o fim da chamada "norma travão" que apenas permite que os docentes vinculem ao fim de três contratos de trabalho sucessivos, anuais e completos. Falamos de uma medida que apenas ocorre no ensino, tendo parâmetros diferentes para o resto dos funcionários da Administração Pública.Porém, os sindicatos dizem-se cautelosos uma vez que até ao momento não têm qualquer informação sobre a proposta concreta do ministério liderado por João Costa.Para as reuniões sabia-se que, em cima da mesa, estava já uma proposta de reconfiguração dos quadros de zona pedagógica que iria diminuir as áreas de deslocação dos docentes.Já esta semana voltou a arrancar com protestos. O STOP mantém a greve parcial por tempo indeterminado, enquanto a FENPROF avançou para uma paralisação por distritos, a começar esta segunda-feira por Lisboa. As reuniões com João Costa estão convocadas para esta semana - nos dias 18 e 20 (quarta e sexta-feira).