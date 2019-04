O administrador da NAV Portugal ganha um total de mais de 7 mil euros brutos. Despacho de nomeação foi assinado por Mário Centeno e pelo ex-ministro Pedro Marques. António Costa ratificou



Chama-se Francisco César Ramos Fernandes Gil, mas usa como gestor um nome abreviado: Francisco Fernandes Gil. É primo pelo lado materno de Carlos César, o presidente do PS, que é conhecido por empregar um sem-número de familiares, conforme apurou a SÁBADO.



O primo Francisco foi nomeado pelo Governo socialista em julho de 2016 para a administração da empresa pública Navegação Aérea de Portugal (NAV), conforme consta na Resolução 24/2016, publicada a 3 de agosto na II série do Diário da República. A nomeação foi ratificada pelo primeiro-ministro António Costa depois de proposta pelos ministros das Finanças e do Planeamento e das Infraestruturas, respetivamente, Mário Centeno e Pedro Marques (atual cabeça de lista do PS às eleições europeias).



<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/o-pai-cesar-a-mulher-o-filho-a-nora-e-o-irmao">O pai César, a mulher, o filho, a nora e o irmão</a></h4><p>São cinco: além do líder parlamentar socialista, Carlos César, há outros quatro "césares" na administração pública e em cargos públicos. Aliás, toda a família: a mulher foi nomeada pelo Governo regional, o filho foi eleito pelo PS regional, a nora nomeada por uma secretária do governo regional, o irmão escolhido pelo ex-ministro da Cultura do actual Governo.</p></blockquote>

Depois de fazer carreira como diretor executivo e presidente da Associação de Turismo dos Açores (uma entidade pública), Francisco César Gil tem agora as seguintes remunerações mensais: €4.578,20 (ordenado bruto mensal); €1.831,27 (despesas de representação); €778 (renting de carro). E ainda €824/ano (seguro de acidentes, material escolar e complemento de abono de família. Fora os €10,19/dia para refeição e algumas centenas de euros para telemóvel.



No currículo, o primo de Carlos César ostenta ainda uma passagem pela administração do grupo Sata (outra empresa pública dos Açores), onde foi vogal do conselho de Administração entre maio de 2013 e abril de 2016. Esta empresa de transporte aéreo foi objeto de uma auditoria do Tribunal de Contas (TC), datada de janeiro de 2016 (sete meses antes da nomeação de Francisco César Gil para a administração da NAV), que apontou alegadas más práticas de gestão à administração da Sata. Entre as conclusões da auditoria, é feita referência ao "elevado grau de informalidade subjacente ao processo de tomada de decisão nas empresas do grupo Sata" e às "deficiências dos sistemas de controlo interno implementados, que afetaram a relevância e a fiabilidade da informação financeira produzida."



Outra das questões apontadas pelo Tribunal de Contas centrou-se na "relevância e fiabilidade dos documentos de prestação de contas – atributos essenciais da informação financeira – que não se encontravam salvaguardadas."



Engenheiro eletrotécnico e de computadores de formação, Francisco César Gil começou por trabalhar no setor privado como consultor de várias operadoras de telecomunicações, como a Optimus (atual NOS), a Ericsson, a Oniway e a Motorola. Foi também administrador de uma imobiliária, entre 2006 e 2013, que entrou em insolvência.