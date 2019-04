A vítima mortal é um operário de 34 anos que estava a trabalhar na obra.

O desabamento de uma parede de uma habitação em obras em Montenegro, Faro, provocou hoje a morte de um homem, de acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.



Fonte do CDOS disse à Lusa que o alerta para o acidente foi dado às 11:25.



De acordo com a mesma fonte, a vítima mortal é um operário que estava a trabalhar na obra.



O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) indicou à Lusa tratar-se de um homem de 34 anos que sofreu ferimentos graves na cabeça e no tórax.



O óbito foi declarado no local, onde estiveram cinco veículos e 12 operacionais dos bombeiros sapadores de Faro, da GNR e do INEM.



Este instituto especificou ter enviado uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), uma ambulância e uma unidade móvel de assistência psicológica para os restantes trabalhadores da obra.