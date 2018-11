"Aqui estou para ficar", é a resposta de Carlos César a uma pergunta que considerou "criativa" sobre a possibilidade de não ficar até ao final da legislatura como líder parlamentar do PS.

A discordância com António Costa, garante o presidente do PS, não chega para abalar as relações com o primeiro-ministro.

"Quanto mais anos passam, melhor é essa relação", declarou aos jornalistas, desvalorizando o facto de não ir sequer um ministro às jornadas parlamentares socialistas, que vão decorrer este fim-de-semana no Algarve.