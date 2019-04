A liderança da bancada parlamentar do CDS vai mudar depois das eleições legistivas de outubro. Ainda que lidera a lista de candidatos do partido pelo distrito de Setúbal, e tenha a eleição praticamente garantida para a Assembleia da República, Nuno Magalhães já decidiu que não se vai candidatar ao cargo que ocupa desde 2011.Segundo a Rádio Renascença, o deputado centrista já revelou essa mesma intenção a colegas de outras bancadas parlamentares, dando início assim a uma espécie de despedida.Nuno Magalhães foi proposto, há oito anos, por Paulo Portas , tendo sido eleito líder da bancada parlamentar do CDS - então composta por 24 membros - sem qualquer constestação.