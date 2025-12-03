Governo diz que "nada impede" ANA de acelerar prazo do novo aeroporto para 2035

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, abordou o tema em Macau.
O secretário de Estado das Infraestruturas considera que "nada impede" a ANA - Aeroportos de Portugal de acelerar o prazo para o novo aeroporto de Lisboa, em Alcochete, apontando 2034-2035 como um prazo viável.
Hugo Espírito Santo, secret]ario de Estado das InfraestruturasPedro Catarino
Hugo Espírito Santo abordou o tema, em Macau, depois de o presidente do Conselho de Administração ('chairman') da ANA - Aeroportos de Portugal, José Luís Arnaut, ter admitido querer antecipar o prazo, mas, ainda assim, ter lembrado que 2037 é o que está definido na proposta inicial, "como válvula de segurança".
"O (prazo) 2037 é da exclusiva responsabilidade de José Luís Arnaut [presidente da ANA]. O nosso 'timing' é 2034-2035. Nós temos esta discussão. José Luís Arnaut fez aqui o exercício de contar todos os prazos, mas se a Ana se adiantar aos prazos, ficaríamos profundamente reconhecidos e seria um sinal que a Ana está profundamente comprometida nesta parceria com o Estado de Português", afirmou Hugo Espírito Santo.
Governante e 'chairman' da gestora dos aeroportos nacionais falavam no 50.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), em Macau.
"Portanto, nada os impede de acelerar o prazo e nós do nosso lado tudo faremos o que pudermos. Mas, portanto, 2035", sublinhou o governante, respondendo a uma questão do presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, que quis saber se era possível projetar todas as obras de acessibilidades e infraestrutura "ao mesmo tempo até 2037, de maneira a que o aeroporto aconteça".
Antes, o responsável da ANA tinha sublinhado que o processo é longo, lembrando que há um conjunto de requisitos legais, de procedimentos, de legislação europeia e nacional até se entrar na fase de construção.
"A posição do meu acionista e a minha enquanto presidente é 'está decidido [Alcochete], vamos antecipar, vamos acelerar, e vamos ter Alcochete a funcionar o mais depressa possível'. Porque isso é o interesse do país", afirmou José Luís Arnaut.
Instado pelo presidente da APAVT várias vezes para definir uma data provável, o 'chairman' da ANA disse não se querer comprometer.
No entanto, voltou a acrescentar que "há uma vontade muito grande", até porque o interesse da ANA "é igual ao Governo e do setor do turismo", de "tentar encurtar o mais possível os passos que podem ser encurtados (...) de forma a começar a obra o mais depressa possível".
José Luís Arnaut lembrou que em causa está um futuro aeroporto que vai ser cinco vezes o aeroporto Humberto Delgado.
"A nossa vontade é que seja antes [de 2036]. Mas vamos ver o projeto final, vamos ver o que é que as empresas de construção vão fazer (...) Gostava que fosse em 2035, mas vamos ver... em 2035, 2036. (...) Estamos a falar do cenário idílico", reforçou.
"O prazo que está na nossa proposta até é 2037 - por uma razão simples, porque era preciso ter aqui algumas válvulas de segurança -, mas estamos a trabalhar com o Governo para reduzir os prazos", nomeadamente trabalhos que podem avançar sem ter que esperar por outros, explicou.
"Essa coordenação está a ser feita pelo interesse nacional, que é comum", garantiu José Luís Arnaut.
O 50.º Congresso Nacional da APAVT, que decorre até dia 04, conta com mais de 1.000 congressistas, em Macau.
Governo diz que "nada impede" ANA de acelerar prazo do novo aeroporto para 2035
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Há um ataque em curso que vai contra os cérebros humanos e esse ataque parece ter vários pontos de partida. Isto a propósito do que Macron afirmou por estes dias: “Estamos numa guerra cognitiva com a China”, expressão importante e que, assim formulada, exige reflexão.
Resta saber se a Europa será capaz de unir forças para enfrentar a vacância americana e a ameaça russa. Ou se, pelo contrário, repetirá o erro fatal de 1914, multiplicando também as suas próprias “esferas de influência”.