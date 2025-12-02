Sábado – Pense por si

reportagem. a história de um combatente português

Português combate na Ucrânia: o “Leopardo” das Forças Especiais

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 23:00

O sesimbrense Mauro Pinheiro está a combater na Ucrânia há cerca de um ano. Integrado em forças de operações especiais, já esteve em teatros de guerra temíveis como Kharkiv, onde fugiu de drones e até foi dado como desaparecido. Esta é uma história de coragem portuguesa na última fronteira da Europa.

Junho de 2024. Em Kharkiv, Ucrânia, temia-se o céu. Naquela que é uma das frentes mais duras da guerra contra o invasor russo, a poucas dezenas de quilómetros da fronteira da Rússia, drones sobrevoavam a cabeça do português Mauro Pinheiro a cada cinco minutos. “E tens de te esconder, não sabes se é ucraniano, se é russo”, explica.

