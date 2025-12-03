Sábado – Pense por si

Governo admite que filas no aeroporto de Lisboa "são um embaraço"

Secretário de Estado das Infraestruturas diz que única coisa a fazer "é pedir desculpa".

O secretário de Estado das Infraestruturas garantiu esta quarta-feira que o Governo está a fazer um acompanhamento "muito próximo" das filas no aeroporto de Lisboa, admitindo que são um embaraço para o Governo, que espera resolvido até ao verão.

Hugo Espírito Santo, secretário de Estado das Infraestruturas
"A situação das fronteiras é um embaraço para o Governo. Não tem outro nome. Temos que ter uma atitude de humildade relativamente ao que fazemos e, neste momento, é um embaraço e a única coisa que se podia fazer era pedir desculpa", afirmou Hugo Espírito Santo, em Macau, no 50º congresso da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT).

O governante disse que as causas existem, estão identificadas e que se avaliam soluções, elogiando a ajuda que a ANA - Aeroportos tem dado na situação.

Governo admite que filas no aeroporto de Lisboa "são um embaraço"