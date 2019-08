O Governo confirmou, na tarde desta quarta-feira, a declaração de estado de emergência energética devido à greve dos motoristas prevista para começar na próxima segunda-feira. A decisão governamental foi anunciada numa conferência de imprensa que contou com a presença do ministro do Trabalho, Vieira da Silva, o ministro do Ambiente e Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, e o secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado.



Segundo Vieira da Silva, caso a greve vá em frente, o Governo decretou os serviços mínimos a partir das 00h00 de segunda-feira e por tempo indeterminado. "Dada a sensibilidade deste tema e as consequências que a greve anunciada poderá ter na economia e sociedade portuguesa, o Governo "definiu um conjunto de serviços mínimos que deverão ser cumpridos se a greve se vier a concretizar", explicou Vieira da Silva.





Os serviços mínimos serão de 100% para abastecimento destinado à REPA - Rede de Emergência de Postos de Abastecimento , portos, aeroportos e aeródromos que sirvam de base a serviços prioritários.

O Governo decretou ainda serviços mínimos de 100% para abastecimento de combustíveis para instalações militares, serviços de proteção civil, bombeiros e forças de segurança.



Para abastecimento de combustíveis destinados a abastecimento dos transportes públicos foram decretados serviços mínimos de 75%. Já nos postos de abastecimento para clientes finais, os serviços mínimos são de 50%.

Na greve iniciada em 15 de abril, o Governo começou por decretar serviços mínimos de 40% dos trabalhadores em funções, mas apenas para Lisboa e Porto, tendo depois alargado os serviços mínimos a todo o país.

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM) convocaram uma greve a iniciar no dia 12 e por tempo indeterminado, e acusaram a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) de não querer cumprir o acordo assinado em maio, que pôs fim a uma greve que deixou os postos de abastecimento sem combustíveis.

Esta greve ameaça parar o País em pleno mês de agosto, uma vez que vai afetar todas as tipologias de transporte de todos os âmbitos e não apenas o transporte de matérias perigosas. O abastecimento às grandes superfícies, à indústria e serviços deve ser afetado. Também se associou à paralisação o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN).