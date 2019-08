A carregar o vídeo ...

Esta terça-feira, 6 de agosto, Hugo Strada falou pela primeira vez das acusações que é alvo. O empresário de 36 anos, líder do grupo de youtubers Team Strada, manteve-se em silêncio desde que o escândalo sobre alegados comportamentos impróprios com menores surgiu a 26 de julho. Hugo protagonizou um direto no Instagram com as primeiras declarações públicas.









Durante todo o vídeo, Hugo Valério Ferreira - o seu verdadeiro nome – nunca falou directamente da polémica. Apenas disse que "o resto vai ser resolvido nos sítios que competem. O mal nunca prevalece e estou a fazer este direto porque nunca respondo às coisas negativas. Não toco nos assuntos e agora estou a dar a cara." De acordo com o empresário, apenas fez o vídeo para "agradecer o apoio que a Team Strada tem recebido" e afirma que "neste momento é fácil o mundo virar-se contra nós e isso não tem acontecido".





"Não têm sido dias fáceis e nunca pensei passar por isto", confessou. "Queria agradecer aos pais que também estão do nosso lado. Queria agradecer a todas as pessoas que foram arrastadas para esta polémica de forma ingrata. No meio de tanta coisa má tenho visto um lado positivo em muita gente", acrescenta o empresário.

O escândalo começou em direto no programa da SIC Radical Curto Circuito, quando Hugo Strada e o jovem youtuber "Dumbástico" de 17 anos se beijaram na boca. A Polícia Judiciária e o Ministério Público estão a investigar as denúncias apresentadas à Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens. Em causa estão alegados comportamentos impróprios do empresário com os menores.