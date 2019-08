A rede de 56 bombas de combustível exclusivas para veículos prioritários só poderá abastecer, no máximo, seis mil veículos durante a greve dos motoristas de matérias perigosas que se inicia a 12 de agosto. O Governo foi informado deste limite esta terça-feira, durante uma reunião no Centro de Coordenação Operacional na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, avança o Eco.

À saída da mesma reunião, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, afirmou que estavam garantidas "reservas de combustível acumulados para mais de dois meses" e que estaria a ser preparado o planeamento para salvaguardar o abastecimento no caso da confirmação da greve de motoristas.

Para veículos prioritários como ambulâncias, meios dos bombeiros ou da polícia, estão disponibilizadas 56 bombas de combustível: nove em Lisboa, cinco no Porto e em Santarém, quatro nos distritos de Setúbal, Aveiro e Faro, e apenas um posto nos distritos de Bragança, Portalegre, Viseu, Vila Real e Viana do Castelo. Veja aqui a lista da ENSE.









A publicação revelou ainda esta quarta-feira que o Governo já começou a dar formação de emergência a motoristas do Estado para transportarem veículos de matérias perigosas, no caso de a greve avançar. O executivo de António Costa já preparou, esta terça-feira, uma simulação para testar os corredores de emergência para transporte de matérias perigosas.



Para além da rede prioritária existe ainda uma outra para a população em geral, que incluí 326 bombas de combustível, com limite imposto para abastecer até 15 litros.





