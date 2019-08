A última greve dos motoristas de matérias perigosas parou o País. Houve filas intermináveis para abastecer os postos de combustíveis, tumultos nas ruas e transportadoras a limitares os serviços, temendo-se que faltassem medicamentos se os dias de greve se prolongassem. O mesmo filme pode repetir-se a partir de dia 12 de agosto, dia apontado pelo pré-aviso de greve entregue pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e o Sindicato Independente dos Motoristas de Matérias Perigosas (SIMM). Desta vez, o Governo está precavido: além dos serviços mínimos, pela primeira vez o Governo vai utilizar as Forças Armadas para minorar os efeitos da greve.





ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de agosto de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 08 de agosto de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Nestes últimos dois meses, o Exército tem vindo a formar militares para o transporte de matérias perigosas, confirma a porta-voz Elisabete Silva. "A formação de Transporte de Mercadorias Perigosas tem vindo a ser assegurada por empresas de formação certificada e visam fazer face às necessidades operacionais do Exército, assim como contribuir para a futura inserção dos seus militares no mercado de trabalho e para a profissionalização do serviço militar", explicou à SÁBADO.Entre os formados está a Brigada Mecanizada (BrigMec), que tem já 25 militares qualificados para o transporte de matérias perigosas. Quantos militares preparados para a greve tem o Exército no total? Após o fecho do artigo, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, o Governo tem 500 pessoas para ficarem habilitadas para esses serviços.