"O que nós fizemos foi identificar todos os postos que vão funcionar com um sistema de REPA [Rede de Emergência de Postos de Abastecimento] e REPA SOS [para veículos prioritários], para o caso desta paralisação dos motoristas de mercadorias e matérias perigosas", apontou em entrevista à Lusa António Antunes da comunidade Waze Portugal. "Assim torna-se mais fácil para que os utilizadores, no seu dia-a-dia, encontrem mais facilmente os postos que estão disponíveis para fazer a venda de combustível caso a paralisação dos motoristas avance."





À medida que o país se vai preparando para a greve dos transportadores de matérias perigosas, com início previsto para 12 de agosto, vão surgindo ferramentas para ajudar os portugueses a saber em que postos ainda vão podendo encher os seus depósitos. E esta estará atualizada em tempo real no seu smartphone.Chama-se Já Não Dá Para Abastecer e foi criada pela equipa da VOST Portugal , o maior movimento de voluntariado digital nacional que junta programadores, meteorologistas, elementos das proteções civis municipais, entre outros. Já tinha estado online na greve de abril, tendo ajudado muitas pessoas nessa altura a perceber onde poderiam abastecer, mas a equipa renovou o site e desenvolveu novas parcerias com a Waze Portugal para que esta informação seja incluída nos mapas da aplicação de navegação.O mapa distingue, em todos os 2913 postos assinalados, os três diferentes tipos de combustíveis, apresentando qual desses está em falta. É atualizado em tempo real com informação recolhida pelos voluntários e submetida pelos consumidores que se deparem com falhas no abastecimento, sendo que esta nova versão dá prioridade à informação que seja submetida pelas entidades oficiais e os grandes distribuidores. Na manhã desta quinta-feira são já 32 postos a apresentarem faltas em um dos três combustíveis.Para além do mapa, e se estiver em viagem, pode consultar esta informação e navegar através do Waze até aos postos com combustível disponível. Basta que na aplicação pesquise por "REPA" ou "REPA SOS", no caso das viaturas prioritárias e defina um posto como destino.Na semana passada, aesteve a conversa com João Pina, o programador responsável pela plataforma, que já tinha afirmado que a Já Não Dá Para Abastecer estava a ser afinada para entrar em ação para esta greve. "Já temos uma equipa de cinco pessoas a desenvolver uma plataforma para conseguirmos ter informação mais fácil de consultar, com muitas validações para não permitir tais erros. Estamos preparados para tudo."Segundo João Pina, a ideia de criar este site surgiu mesmo em cima da greve de abril, uma vez que "nos dias a seguir eu ia viajar e queria saber onde é que poderia encher o depósito. Comecei a recolher informação e a construir o site." O site começou a recolher informação, muita dela com necessidade de ser confirmada por uma equipa de 30 pessoas. "Tivemos imensas respostas que eram asneira... Com esses erros, aprendemos. Agora para a nova greve estamos a construir uma plataforma do zero, completamente diferente, muito robusta para não dar origem a este tipo de erros."Declarado está o estado de emergência energética devido à greve que incluiCom Lusa e Cátia Andrea Costa