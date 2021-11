Governo assina num só dia 14 contratos de exploração de minerais

Acordos com empresas privadas para o desenvolvimento de vários projectos mineiros incluem a exploração de lítio em Argemela, na Covilhã, a concessão de volfrâmio na Borralha, em Montalegre, e a exploração de cobre, chumbo e zinco na Lagoa Salgada, em Grândola.

31 de outubro Raquel Lito com Sofia Oliveira

29 de outubro Sofia Oliveira com Ana Taborda

O Governo assinou, na passada quinta-feira dia 28 de outubro, 14 compromissos com empresas privadas para o desenvolvimento de vários projectos mineiros, logo após o Ministério do Ambiente, que tutela a pasta da Energia, ter aprovado as respectivas minutas para os contratos de concessão.







Luís Forra/Lusa





exploração de lítio em Argemela, Covilhã, a concessão de volfrâmio, na Borralha, Montalegre, e a exploração de cobre, chumbo e zinco na Lagoa Salgada, Grândola. Os contratos assinados dão luz verde para as empresas arrancarem com os trabalhos, contudo ficam dependentes dos respetivos estudos de impacto ambiental. Têm um prazo de dois anos para obter essa viabilização.

Segundo o jornal Público, no mesmo dia, o executivo de António Costa assinou acordos para a