Responsáveis de Saúde usam viaturas de serviço para fins pessoais

"Utilização das viaturas para fins pessoais", "pagamento de parques de estacionamento e 'ferrys' através da via verde da organização" e "consumos de combustíveis questionáveis". Estas são algumas das práticas dos membros do conselho de administração de cinco entidades (não identificadas) que foram objeto de uma ação inspetiva da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) em 2018 sobre a "Gestão de Equipamentos: utilização de viaturas de serviço".Leia a notícia no Jornal de Negócios