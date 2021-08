MP arquiva processo contra deputados do PSD, mas implica "vice" do partido

O Ministério Público (MP) arquivou no mês passado os processos em que Luís Montenegro, Hugo Soares e Luís Campos Ferreira eram arguidos por suspeita de crimes de recebimento indevido de vantagem e falsificação de documentos enquanto desempenhavam funções como deputados do PSD. Sobre Salvador Malheiro, vice-presidente do PSD, a decisão foi diferente: o MP terá considerado existirem indícios para acusar e separou o caso dos outros, tendo em vista a aplicação da figura da Suspensão Provisória do Processo. À SÁBADO, Salvador Malheiro diz que o caso já foi, entretanto, resolvido – mediante o pagamento de uma verba – e que não irá a julgamento.

O caso tem cinco anos, altura em que três dos arguidos (Montenegro, Soares, Campos Ferreira) eram deputados do PSD e outro (Malheiro) era autarca de Ovar. E



m Julho de 2016, os quatro viajaram a França para ver jogos de futebol da seleção nacional no campeonato da Europa, integrados na comitiva da Olivedesportos, do empresário Joaquim Oliveira.