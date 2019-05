Apesar de o código de conduta da empresa prever, no capítulo "hospitalidade, entretenimento e ofertas", que na Galp "temos consciência de que a oferta de presentes, entretenimento e hospitalidade deve ser precedida de uma rigorosa análise de adequação para que não sejam percepcionados como meios indirectos de corrupção", tal não coibiu a empresa de, a propósito do Euro/2016, enviar dezenas de convites para entidades com as quais tinha relações próximas, como o governo, direcções gerais e embaixadas. Isto mesmo resulta do despacho de acusação relativo ao chamado caso Galpgate, documento a que a SÁBADO teve acesso, que, além dos 18 acusados, refere casos em que os destinatários recusaram o convite, por o mesmo não ter sido considerado adequado.Um dess foi o de Jorge Seguro Sanches, ex-secretário de Estado da Energia. Convidado directamente por Carlos Costa Pina - antigo secretário de Estado de José Sócrates, actualmente administrador da Galp - o ex-governante respondeu por SMS: "Obrigado, mas optei por não aceitar qualquer desses tipos de convites enquanto for membro do governo. Um abraço e bons jogos". Quem não analisouo a situação por este prisma foi o colega de Jorge Seguro Sanches no ministério dos Negócios Estrangeiros, o então secretário de Estado para a Internacionalização, Jorge Oliveira, que aceitou o convite da petrolífera para assistir a um jogo da selecção nacional no Europeu e descartou o conselho do colega de governo: "Dias antes de partir para Lyon, Jorge Oliveira manteve uma conversa com o secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, no âmbito da qual este o informou que fora objecto de idêntico convite e que, por não considerar adequado aceitar ofertas de empresas que tutelava, o recusara".Outro dos alvos dos convites da Galp foi a AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal). Porém, Miguel Frasquilho (então presidente) e Luís Castro Henriques (vogal) declinaram a oferta, "por não considerarem adequado aceitar ofertas da Galp", uma vez que a empresa tinha em curso uma candidatura "para concessão de incentivo reembolsável" no programa Portugal 2020, refere o despacho final do Departamento de Investigação e Acção Penal.Quem também recusou a oferta foi o presidente da Entidade Gestora de Reservas Estratégicas de Produtos Petrolíferos, Paulo Carmona, considerando, também, como "inadequado" aceitar convites de uma empresa "cuja actividade era directamente afectada" pelas suas decisões. "Depois de referir que tinha consultado o departamento de compliance, e que o mesmo não tinha considerado que o convite poderia ser uma prática incorreta", o chefe de gabinete da presidência da Galp, José Sequeira Nunes, ainda terá insistido com Paulo Carmona para aceitar. Porém, o presidente da EGRE voltaria a recusar.Eduardo Cabrita, então ministro adjunto do primeiro-ministro, António Costa, actual ministro da Administração Interna, e Pedro Santana Lopes, ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, também recusaram liminarmente os convites da Galp. Outros, como Fernando Medina, autarca de Lisboa, e Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, invocaram a agenda para justificar a recusa.Entretanto, a Galp manifestou , esta sexta-feira, "toda a confiança" de que os tribunais virão a reconhecer as suas razões no caso das viagens pagas pela empresa nos jogos do Euro2016, após tomar conhecimento do despacho de acusação do Ministério Público. Em comunicado enviado à agência Lusa, a Galp alega que os convites foram feitos enquanto patrocinadora da seleção nacional de futebol, de acordo com a lei e com "as práticas e tradições seguidas no país ao longo dos anos, no âmbito de patrocínios empresariais".O Ministério Público acusou 18 arguidos, incluindo dois ex-secretários de Estado - os responsáveis pelas pastas da Internacionalização, Jorge Costa Oliveira, dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade - e dois presidentes de câmara, Santiago do Cacém e de Sines, pelo crime de recebimento indevido de vantagem no caso das viagens pagas pela Galp no Euro2016.De acordo com a acusação, os arguidos ligados ao grupo Galp, atuando em nome e no interesse das sociedades arguidas, endereçaram convites a várias pessoas que exerciam funções ou cargos públicos para assistirem a jogos da seleção nacional no campeonato europeu de futebol, que decorreu em França nos meses de junho e julho de 2016.Os custos inerentes à deslocação, que incluíam viagens, refeições e bilhetes para os jogos, seriam integralmente suportados por uma sociedade arguida, refere a nota."Com tal conduta, ofereceram, fizeram oferecer e disponibilizaram, a expensas do Grupo Galp, vantagens patrimoniais e não patrimoniais a que os destinatários dos convites endereçados não tinham direito, com exclusivo fundamento nas funções por estes exercidas", acrescenta.O MP indica ainda que, de acordo com a acusação, "os arguidos sabiam que poderiam colocar em causa e, no caso dos indivíduos que os aceitaram, colocavam, a transparência, equidistância, isenção e objetividade com que os destinatários dos convites deveriam desempenhar as suas funções, nomeadamente, no que diz respeito às empresas que integravam aquele grupo, criando um contexto de ilegítima proximidade"."Ainda segundo a acusação, e por outro lado, os arguidos que aceitaram os convites, fizeram-no sabendo que a eles não tinham direito e que os mesmos apenas lhes tinham sido endereçados por força das funções públicas que desempenhavam", acrescenta. Estes arguidos "sabiam, igualmente, que lhes estava vedado aceitar quaisquer ofertas de entidades privadas", refere ainda o comunicado.