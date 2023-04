Medina diz que acontecimentos são significativos mas não beliscam valor da TAP

"Não se pode confundir o que são atos isolados, naturalmente alguns de menor importância e outros com importância significativa (...) com o que é um processo que tem a ver com o valor intrínseco da TAP", declarou o ministro.

O ministro das Finanças admitiu hoje que alguns acontecimentos relacionados com a TAP, como os noticiados desacatos após exoneração do adjunto do ministro das Infraestruturas, "são significativos", mas rejeitou que isso afete o valor da companhia na privatização.





"Não se pode confundir o que são atos isolados, naturalmente alguns de menor importância e outros com importância significativa [...], não se pode confundir isso com o que é um processo que tem a ver com o valor intrínseco da TAP", declarou Fernando Medina.Falando à imprensa portuguesa no final da reunião dos ministros das Finanças da União Europeia em Estocolmo, na presidência sueca do Conselho, o governante apontou que, apesar da "conjuntura, por mais significativo e relevante que seja, [...] nem o valor da empresa nem o processo de privatização fica beliscado por isso"."Não estou a desvalorizar alguns dos factos que hoje são conhecidos, outros têm menos importância", acrescentou.De acordo com Fernando Medina, a TAP "tem valor do ponto de vista económico e financeiro, tem valor estratégico como ativo para o país e do ponto de vista de ligação à diáspora e aos países africanos, à América Latina e aos Estados Unidos".A posição surge um dia depois de se conhecer a exoneração do até agora adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro, por "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades", e as suas acusações ao ministro das Infraestruturas, já negadas categoricamente pelo governante, de que tinha procurado omitir informação à comissão de inquérito à TAP.Também na sexta-feira, foi noticiado por vários meios de comunicação portugueses que, após essa exoneração, Frederico Pinheiro reagiu de forma violenta, agredindo membros do Ministério das Infraestruturas."No processo de alienação, o valor da TAP não está condicionado por análises de conjuntura a este ou aquele acontecimento, a este ou aquele evento que não coloca em causa o valor intrínseco da companhia", defendeu Fernando Medina, falando em "acontecimentos de natureza pontual, limitados e circunscritos".O Governo pretende avançar com o processo de privatização da TAP até ao verão, numa altura em que se sucedem casos relacionados com a gestão da empresa e que já motivaram a constituição de uma comissão de inquérito.Já questionado se esta sucessão de acontecimentos tem afetado a reputação de Portugal junto dos seus homólogos na União Europeia, nomeadamente nestes encontros informais, Fernando Medina adiantou que "as vicissitudes da vida política e dos governos" são "algo que é comum a todos os governos de todos os países".