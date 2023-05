Ex-adjunto de Galamba ainda não foi formalmente exonerado

As mais lidas

Onze dias depois de ser despedido, Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, garante que ainda não teve acesso a "nenhum despacho de exoneração do cargo".







ESTELA SILVA/LUSA

Segundo avança o Correio da Manhã a inexistência deste documento faz com que a 26 de abril, data em que se deslocou ao ministério para levar o computador de serviço, ainda se encontrasse em funções.No mesmo dia, Frederico Pinheiro terá ainda agredido várias pessoas que se encontravam no ministério. Isto depois de ser despedido por alegadamente ter ocultado informações que constavam no dossier da TAP.Leia mais em Correio da Manhã