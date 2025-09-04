Morreram quatro funcionários da Santa Casa da Misericórdia na sequência do descarrilamento

Ao todo estão envolvidos neste acidente sete colaboradores desta instituição. Apenas três sobreviveram, avança a CNN.

Quatro funcionários da Santa Casa da Misericórdia morreram na sequência do descarrilamento do Elevador da Glória, que se deu na tarde de quarta-feira. A notícia está a ser avançada pela CNN Portugal que refere que duas das vítimas seriam técnicos do Departamento do Planeamento da insituição.



Descarrilamento do Elevador da Glória faz duas vítimas da Santa Casa da Misericórdia TIAGO PETINGA/LUSA

O canal noticia ainda que ao todo estão envolvidos neste acidente sete colaboradores da Santa Casa. Destes, apenas três sobreviveram.

Esta notícia surge momentos depois de o provedor da instituição, Paulo Sousa, ter enviado um comunicado às redações a informar que alguns dos seus colaboradores ficaram feridos e desaparecidos.

"Como é do conhecimento de todos, este acidente resultou em várias vítimas, algumas das quais mortais, e, infelizmente, entre os passageiros encontravam-se colegas nossos, apanhados de forma absolutamente inesperada por esta tragédia", lê-se no comunicado.

"Para além dos colaboradores que se encontram hospitalizados (...) não foi possível até ao momento confirmar formalmente o envolvimento global dos colaboradores da Santa Casa neste acidente, nomeadamente daqueles que se encontram desaparecidos", continua o comunicado.

O provedor disse ainda esta quinta-feira que "acompanhou durante toda a noite esta situação" e que continuará a fazê-lo e lamenta ainda o trágico episódio.

"Sabemos que nestes momentos nenhuma palavra é suficiente, mas não podíamos deixar de expressar os nossos sinceros votos de rápidas melhoras aos colaboradores que se encontram neste momento hospitalizados e manifestar a nossa solidariedade para com os seus familiares."

Esta mensagem surge menos de um dia depois de um descarrilamento do Elevador da Glória ter provocado 16 mortos e 21 feridos. Entre as pessoas que se encontram neste momento hospitalizadas estão quatro portugueses.

Notícia atualizada às 13h46 com a correção do número de mortos para 16 em vez de 17 como tinha sido anunciado pela Proteção Civil, esta manhã.