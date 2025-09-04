Guarda-freio está entre as vítimas mortais do descarrilamento

André Marques estava ao serviço do Ascensor da Glória quando se deu o acidente.

O guarda-freio André Marques é uma das vítimas mortais do descarrilamento registado na quarta-feira no Elevador da Glória, em Lisboa, confirmou a transportadora Carris, numa publicação feita hoje na sua página oficial na rede social Facebook.



Acidente no Elevador da Glória

Guarda-freio da Estação de Santo Amaro, André Marques estava ao serviço do Ascensor da Glória quando se deu o acidente, que causou pelo menos outros 16 mortos e vários feridos.

Na publicação, a Carris destaca a lealdade e dedicação, bem como o valor e o profissionalismo de André Marques, ao serviço da empresa há 15 anos.

“Desempenhou as suas funções com excelência, tendo sido um representante exímio da Carris na história da cidade, contribuindo de forma essencial para a excelência do serviço que prestamos diariamente aos nossos clientes e a Lisboa”, assinala a empresa.

Lamentando o “fim trágico” do guarda-freio, a Carris recorda-o como “profissional dedicado, amável, sorridente e sempre disposto a contribuir para um bem maior”, expressando condolências à família e amigos.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira, pelas 18h04, na Calçada da Glória, causando pelo menos 16 mortos e 21 feridos.

Segundo informação da Proteção Civil, das 38 pessoas afetadas pelo acidente, 15 morreram na quarta-feira e 23 foram transportadas ou deslocaram-se por meios próprios para hospitais, duas das quais acabaram por morrer durante a noite.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira, e a Câmara de Lisboa decidiu adotar três dias de luto municipal.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

Notícia alterada às 13h50 para corrigir o número de mortos de 17 para 16.