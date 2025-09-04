Sábado – Pense por si

Número de mortos em acidente no Elevador da Glória sobe para 17. Há quatro portugueses entre os feridos

Luana Augusto
Luana Augusto 09:18
Entre os 21 feridos está uma criança de três anos.

A Proteção Civil fez esta quinta-feira um balanço do acidente que ocorreu ontem no Elevador da Glória. Segundo a diretora da Proteção Civil Margarida Castro Martins, o episódio envolveu um total de 38 pessoas: fez 17 vítimas mortais e 21 feridos.

Acidente no Elevador da Glória: 17 mortos e 21 feridos
Acidente no Elevador da Glória: 17 mortos e 21 feridos Vasco Cândido/CMTV

Entre as vítimas mortais há oito mulheres e sete homens "todos adultos", o que significa que por apurar ficou o sexo de duas pessoas que também morreram neste acidente.

Segundo Margarida Castro Martins, há estrangeiros na lista de mortos a lamentar. A nacionalidade não foi, no entanto, apurada, cabendo esta "competência ao Ministério Público".

Relativamente aos feridos, sabe-se que cinco estão em estado grave. Entre as 21 pessoas que ficaram feridas estão 12 mulheres e 7 homens "com idades compreendidas entre os 24 e os 65 anos". Segundo Margarida Martins, há ainda uma "criança de três anos".

A Proteção Civil dá também conta que há quatro portugueses entre os feridos. Na lista estão também dois alemães, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um canadiano, um italiano, um francês, um suíço e um marroquino. "Faltam apurar a nacionalidade de quatro feridos", respondeu Margarida Castro Martins.

O acidente deu-se por volta das 18h de quarta-feira no Elevador da Glória e segundo a diretora da Proteção Civil os trabalhos de socorro acabaram pelas 23h30 do mesmo dia.

Em atualização

