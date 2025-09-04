Entre os 21 feridos está uma criança de três anos.
A Proteção Civil fez esta quinta-feira um balanço do acidente que ocorreu ontem no Elevador da Glória. Segundo a diretora da Proteção Civil Margarida Castro Martins, o episódio envolveu um total de 38 pessoas: fez 17 vítimas mortais e 21 feridos.
Acidente no Elevador da Glória: 17 mortos e 21 feridosVasco Cândido/CMTV
Entre as vítimas mortais há oito mulheres e sete homens "todos adultos", o que significa que por apurar ficou o sexo de duas pessoas que também morreram neste acidente.
Segundo Margarida Castro Martins, há estrangeiros na lista de mortos a lamentar. A nacionalidade não foi, no entanto, apurada, cabendo esta "competência ao Ministério Público".
Relativamente aos feridos, sabe-se que cinco estão em estado grave. Entre as 21 pessoas que ficaram feridas estão 12 mulheres e 7 homens "com idades compreendidas entre os 24 e os 65 anos". Segundo Margarida Martins, há ainda uma "criança de três anos".
A Proteção Civil dá também conta que há quatro portugueses entre os feridos. Na lista estão também dois alemães, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um canadiano, um italiano, um francês, um suíço e um marroquino. "Faltam apurar a nacionalidade de quatro feridos", respondeu Margarida Castro Martins.
O acidente deu-se por volta das 18h de quarta-feira no Elevador da Glória e segundo a diretora da Proteção Civil os trabalhos de socorro acabaram pelas 23h30 do mesmo dia.
Em atualização
Número de mortos em acidente no Elevador da Glória sobe para 17. Há quatro portugueses entre os feridos
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
A PSP enfrenta hoje fenómenos que não existiam ou eram marginais em 2007: ransomware, ataques híbridos a infraestruturas críticas, manipulação da informação em redes sociais. Estes fenómenos exigem novas estruturas orgânicas dedicadas ao ciberespaço, com autonomia, meios próprios e formação contínua.