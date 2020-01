O líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, afirmou esta terça-feira ter uma "confiança inabalável em todos os deputados" que representam o partido na Assembleia da República, e remeteu para mais tarde a questão da liderança da bancada.

"Tenho uma confiança inabalável em todos os deputados no CDS. No CDS não existem Joacines, existe um grupo de pessoas que partilham dos mesmos valores, estão sintonizados na mensagem que querem passar para o país", salientou o novo presidente dos centristas no final de uma audiência no Palácio de Belém, numa alusão à crise instalada entre o partido Livre e a sua única parlamentar.

A nova direção do CDS-PP, eleita no domingo pelo 28.º congresso nacional do partido, foi hoje recebida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Francisco Rodrigues dos Santos chegou ao Palácio de Belém, em Lisboa, acompanhado pela líder parlamentar, Cecília Meireles, e pelos vice-presidentes Filipe Lobo d'Ávila, Miguel Barbosa e Artur Lima, que é também presidente do CDS/Açores.

"Eu conto com todos os deputados do CDS, achamos que o grupo parlamentar é um instrumento de ação política fundamental à vida do partido", assinalou o presidente do CDS, apontando que depois da discussão do Orçamento do Estado para este ano, a bancada e a direção vão voltar a reunir-se.

"Depois de atravessado este período, iremos uma vez mais dialogar com a nossa bancada para definirmos estratégias para o futuro e acertarmos agulhas quanto ao trabalho conjunto que teremos que desenvolver", adiantou Rodrigues dos Santos, quando questionado sobre o futuro da liderança do grupo parlamentar.